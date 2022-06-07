İran’da 2 Şii din adamını öldüren saldırgana idam cezası

İran’da 2 Şii din adamını öldüren 21 yaşındaki Özbek asıllı Afganistan vatandaşı hakkında idam kararı verildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, İran’ın Meşhed kentinde bir türbede 2 Şii din adamını öldüren 21 yaşındaki Özbek asıllı Afganistan vatandaşı Abdüllatif Muradi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Setayeşi, "Elbette saldırgan karara itiraz edebilir. Avukatı dosyayı yüksek mahkemeye iletti" ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Muradi, 6 Nisan’da Meşhed kentinde Şiiler için kutsal kabul edilen İmam Rıza Türbesi’nde, 2 Şii din adamına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda din adamları hayatını kaybederken, Muradi ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla aralarında iki kardeşinin de olduğu toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.