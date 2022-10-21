İran’da 17 yaşındaki bir gencin daha öldürüldüğü iddiası

İran’da Amini protestoları devam ederken, Meşhed kentinde 17 yaşındaki Abolfazl Adinezadeh’in İranlı güvenlik güçleri tarafından kısa mesafeden ateş edilmesi sonucu öldüğü iddia edildi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülke genelinde protestoların fitilini ateşlemişti. İranlıların sokak protestoları devam ederken, Meşhed kentinde 17 yaşında bir genç daha hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Abolfazl Adinezadeh’in 8 Ekim’de düzenlenen protestolar sırasında İranlı güvenlik güçleri tarafından kısa mesafeden ateş edilmesi sonucu öldüğü iddia edildi. Adinezadeh’in ölümüne ilişkin yetkililer tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, ölüm raporunda 1 metreden daha az mesafeden ateş edilmesi sonucu saçmaların karaciğer ve böbreklerinde neden olduğu hasar sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Adinezadeh’in ailesi, oğullarının protestolara katıldığını ancak sonrasında haber alamadıklarını ifade etti. Bir gün sonra Eğitim Bakanlığından arandıklarını, oğullarını götürüldüğü karakoldan alabileceklerinin söylendiğini dile getiren aile, karakolda oğullarının hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi. Karakoldan konuşmamaları konusunda uyarıldıklarını dile getirilen Adinezadeh’in babası, “Oğlum ne suç işledi de karnından 24 saçma çıktı?” dedi.

İranlı aktivistler, ülke genelinde yapılan protestolarda en az 200 kişinin İran güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, binlerce kişinin de gözaltına alındığını iddia ediyor.