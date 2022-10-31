İran’da 11 milyon litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el konuldu

İran’da 11 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı gemiye el konulurken, kaptan ve mürettebat soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İran’da Basra Körfezi’nde kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemi tespit edildi. İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları 11 milyon litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu. Gemi kaptanı ve mürettebat, yasal süreç ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ise açıklanmadı.