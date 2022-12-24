İran Yüksek Mahkemesi, bir göstericiye verilen idam hükmüne yönelik itirazı kabul etmedi

İran Yüksek Mahkemesi, Mahsa Amini gösterilerine katılan Muhammed Gabadlu’ya verilen idam hükmüne yönelik yapılan itirazın kabul edilmediğini açıkladı.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, İran Yüksek Mahkemesi tarafından Mahsa Amini gösterilerine katıldığı gerekçesiyle Muhammed Gabadlu’ya verilen idam hükmünün halen geçerli olduğunu ve mahkeme kararına yapılan itirazın kabul edilmediğini duyurdu. İran Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Mahsa Amini gösterilerine katılmak, kamu malına zarar vermek ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak suçlarından yargılanan Kürt asıllı rapçi Saman Yasin’e verilen idam hükmünün bozulduğu ancak Muhammed Gabadlu’ya verilen idam hükmünde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilirken, "Tahran’da isyancıların devam eden yargılama sürecinde, bir polis memuruna arabasıyla çarparak ölümüne neden olan Muhammed Gabadlu’nun idam kararına yapılan itiraz kabul edilmedi. İdam kararı hala geçerli. Saman Yasin’e verilen idam kararı ise Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu ve karara yönelik itiraz kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan ilk açıklamada, Muhammed Gabadlu’nun idam hükmüne yönelik itirazın kabul edildiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Kürt asıllı rapçi Saman Yasin, sosyal medya paylaşımları ve gösterileri kışkırtma suçundan Tahran’da 2 Ekim’de evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmıştı. Yasin’in "ülkenin güvenliğine karşı hareket etmek amacıyla toplanma ve gizli anlaşma" ve "topluma karşı savaş açmak" suçlarından yargılandığı ve hakkında idam kararı verildiği açıklanmıştı.

Mahsa Amini gösterilerine katılmak, kamu malına zarar vermek ve eylemleri kışkırtmak suçlamalarıyla gözaltına alınan Muhammed Gabadlu hakkında ise "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" ve "topluma karşı savaş açmak" suçlarından idam kararı verilmişti.

Öte yandan, gösterilere katılan 23 yaşındaki Mahan Sadrat, 15 Kasım’da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından “bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek” suçlarından idama mahkum edilmişti. 14 Aralık’ta ise idam hükmünün yeniden yargılanma talebiyle askıya alındığını bildirilmişti. 21 Aralık’ta ise Sadrat’ın yeni deliller dikkate alınarak yeniden yargılanma talebinin kabul edildiği açıklanmıştı.