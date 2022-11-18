İran uyruklu şahsın midesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İran’dan Ağrı’ya giriş yapın İran uyruklu şahsın midesinde 3 paket meranfetamin ve 1 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu F.A. isimli şahsın İran’dan Doğubayazıt’a giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ve F.A.’yı takibe alan ekipler şahsı ilçe sınırları içinde yakalayarak Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan iç beden muayenesinde vücudunda yabancı cisimler tespit edilen şahsın cisimleri doğal yolla çıkartıldıktan sonra yapılan kontrollerde, 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 1 paket 4,65 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.