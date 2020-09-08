İran uyruklu şahsı kaçırıp 300 bin dolar fidye istediler
KÜÇÜKÇEKMECE’DE İRAN UYRUKLU ŞAHSIN GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILMA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. YAKINLARINI ARAYARAK 300 BİN DOLAR FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Küçükçekmece’de İran uyruklu şahsın güpegündüz kaçırılma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yakınlarını arayarak 300 bin dolar fidye isteyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, 5 Eylül Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi’nde bulunan bir kuru yemişçi önünde meydana geldi. İran uyruklu Iraj Kazemi Babil isimli şahıs, saat 09:40 sıralarında şüpheli şahıslar tarafından zor kullanılarak kaçırıldı. Şüpheliler İran uyruklu şahısın karşılığında yakınlarından 300 bin dolar civarında fidye istedi. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri,çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Ekipler, Eyüp ve Sultangazi’de tespit edilen 3 ayrı adrese yaptıkları baskında şüphelilerden Emrah İ. ve Metin Ö.’yü yakaladı.
“İmdat kurtarın beni öldürüyorlar”
Mağdur şahsın Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak’ta bir binada olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine polis ekipleri binayı kontrol ettiğinde bodrum kattan “İmdat kurtarın beni öldürüyorlar” diye bağırma sesi duydu. Bunun üzerine adrese giren polis ekipleri kaçırılan İran uyruklu şahsı kurtardı. Iraj Kazemi Babil isimli şahısa eziyet ederek cep telefonunu ve pasaportunu gasp eden şüphelilerden Mehmet Y., Fikret T., Veysel T., Osman T., Doğancan A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden, Emrah İ.’nin 12 adet , Metin Ö.’nün 3 adet , Mehmet Y.’nin 5 adet, Osman T.’nin 20 adet ve Doğancan A.’nın 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahsın kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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