İran sınırında 30 kiloya yakın esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Ağrı’da İran sınırında 28 kilo 424 gram esrar ile 6 bin 659 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı .

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Van ve Ağrı hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 6 bin 659 paket kaçak sigara ve 28 bin 424 gram esrar ele geçirildi” denildi.