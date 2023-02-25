İran Ordusu hava savunma tatbikatı gerçekleştirecek

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu gece ülke genelinde ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirecekleri açıklandı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu gece ülke genelinde ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirecekleri duyuruldu. Tatbikatın, askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye ve hava savunma sistemlerini test etmeye yönelik hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Gece yarısından itibaren Hatemül Enbiya karargahının koordinasyonu ile ülkenin farklı bölgelerinde merkezi hava savunma sistemlerinin katılacağı ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece de Tahran’ın 20 kilometre batısında yer alan Kerec kentinde hava savunma sistemlerinin test edildiği askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Kamuoyu ile daha önceden paylaşılmayan hava savunma tatbikatı, sosyal medyada "Kerec kentinde İran Ordusu’na ait askeri üslere hava saldırıları gerçekleşti" şeklinde haberlerin paylaşılmasına neden olmuştu.