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- İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişki
İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Asayiş 02.08.2022, 15:58
İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.