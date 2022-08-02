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- İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişki

İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 02.08.2022, 15:58
- İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişki

İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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