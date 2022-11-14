İran, Irak’ın kuzeyini vurdu: 1 ölü, 8 yaralı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil ve Süleymaniye’deki İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne (HDK-İ) ait binaları füze ve insansız hava aracıyla (İHA) vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (HDK-İ) binalarını füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Erbil kentine bağlı Köysancak ilçesindeki muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin binasını 2 füzeyle vuran İran, kısa süre sonra Süleymaniye’ye bağlı Arbet ilçesindeki İranlı Kürt muhalif partisi Komala’nın binasını İHA ile bombaladı.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzanci, Köysancak’taki saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan, saldırıdan kısa bir süre sonra Erbil’deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğundan siren sesleri yükseldi.