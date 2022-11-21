İran, Irak’ın kuzeyindeki Kürt muhalif grupları vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kürt muhalif grupların karargahlarını vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki Kürt muhalifleri insansız hava aracı ve füzelerle vurdu. Erbil’e bağlı Köysancak ve Bahirka ilçelerindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) karargahlarını vuran İran Devrim Muhafızları, Süleymaniye’de ise Zirgwez bölgesinde yer alan Komele karargahını bombaladı.

Komele tarafından yapılan açıklamada saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtilirken, İKDP ise saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, Bahirka’da yer alan İKDP binasını hedef alan saldırının maddi hasara yol açtığını söyledi. Köysancak ilçesine düşen 3 füzeden 2’sinin sağlık ocağına isabet ettiği ve hasara neden olduğu bildirildi.