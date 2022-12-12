İran, ikinci bir göstericiyi daha idam etti

İran’daki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç 2 Besic üyesini öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard’in cezası bu sabah Meşhed kentinde halka açık bir şekilde infaz edildi.

Meşhed Devrim Mahkesi tarafından hazırlanan iddianameye göre Mecidrıza Rahnavard, kasten adam öldürmek, devlete karşı savaş açmak ve 4 kişiyi kasten yaralamak suçlarından idama mahkum edilmişti. 18 Kasım’da tutuklanan ve 29 Kasım’da idam cezası alan Rahnavard, İran’da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ikinci gösterici oldu. Geçtiğimiz hafta bir Besic üyesini yaraladığı gerekçesiyle Muhsin Şikari adlı gösterici idama edilmişti.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda tutuklanan 11 kişi idam cezası almıştı.