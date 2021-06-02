İran donanmasına ait Umman Denizi’nde batan gemide 33 mürettebat yaralandı

Umman Denizi’nde yanmaya başlamasından saatler sonra batan İran Deniz Kuvvetleri’ne ait "Hark" adlı gemide 33 mürettebatın yaralandığı açıklandı.

İran Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Raifi, Umman Denizi’nde batan İran Deniz Kuvvetleri’ne ait “Hark” adlı gemide çıkan yangın nedeniyle 33 mürettebatın yaralandığı açıkladı. Raifi, yaralılardan 23 kişinin Bender Abbas hastanesine kaldırıldığını, diğer 10 yaralının ise ayakta tedavi edildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait Hark adlı gemi, bu sabah Umman Denizi’nde teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın sonucu batmıştı. Cask Limanı açıklarında 20 saat süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen batan gemide can kaybı olmadığı açıklanmıştı.

Öte yandan İran Deniz Kuvvetleri donanmasına ait Hark adlı askeri gemi, İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi olarak kabul ediliyor.