İran dini lideri Hamaney’in yeğenine 3 yıl hapis cezası

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 23 Kasım’da ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan yeğeni Feride Muradhani’nin cezası, itiraz sonrasında 3 yıla düşürüldü.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 23 Kasım’da ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan yeğeni Feride Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Muradhani’nin din adamları özel mahkemesince yargılandığını ve 15 yıl hapis cezası aldığını duyuran Akasi, cezaya itiraz ettiklerini belirtti. Akasi, karara yapılan itiraz sonrası 15 yıllık hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından 3 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Ayetullah Ali Hamaney’in yeğeni, 23 Kasım’da ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek verdiği gerekçesiyle ifadeye çağırılmış ve savcılık talimatıyla tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoda İran yönetimi ve Hamaney’e yönelik ağır eleştiriler yapan Muradhani, İranlıları verdikleri özgürlük mücadelesinde yalnız bırakmayacağını ve gösterilere destek verdiğini duyurmuştu.