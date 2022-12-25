İran dini lideri Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 3 yıl hapis cezasına çaptırılan yeğeni Feride Muradhani, hapishane koşullarına tepki göstererek açlık grevine başladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yeğeni Mahmut Muradhani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahsa Amini gösterileri sırasında tutuklanan kardeşi Feride Muradhani’nin açlık grevine başladığını duyurdu. Muradhani paylaşımında, kardeşi Feride Muradhani’nin Tahran Evin Hapishanesi’ne naklini istediğini ve tutulduğu Tahran eyaletinin Veramin şehrindeki Karçak Cezaevi’ndeki koşullara tepki göstererek açlık grevine başladığını belirtti. Muradhani, "Feride Muradhani Karçak Cezaevi’ndeki koşullara tepki göstererek Evin Hapishanesine nakli kabul edilmediğinden dolayı açlık grevine başladı" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran’da bulunan Evin Hapishanesi ülkedeki bir çok siyasi mahkumun kaldığı en büyük hapishane olarak biliniyor. Evin Hapishanesi, Batılı insan hakları örgütlerinin eleştirilerine konu olurken, ABD yönetimi de daha önce hapishaneyi, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Feride Muradhani, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere destek vermesinin ardından 23 Kasım’da mahkeme kararı ile tutuklanmıştı. Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, müvekkiline daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığını açıklamıştı.