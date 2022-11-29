İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı: "Son iki ayda gösterilerde 300’den fazla kişi öldü"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvveteri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran’da düzenlenen "Güçlü İran" programında ülkede iki aydır devam eden gösterilere değindi. Gösterilerde yaşanan can kaybı sayısına ilişkin açıklama yapan ilk yetkili olan Hacızade, "Son iki ay içerisinde düşmanı gereken şekilde tanımadığımız için 300’den fazla kişi hayatını kaybetti ve şehit oldu" ifadelerini kullandı.

"Kamuoyu bilgilendirilseydi işler bu noktaya varmayabilirdi"

Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunun iyi bir şekilde yönlendirilmediğini belirten Hacızade, benzer durumun Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinde yaşandığını söyledi. Hacızade, "Mahsa Amini hayatını kaybettiğinde daha dikkatli ve doğru bir şekilde kamuoyu bilgilendirilseydi işler bu noktaya varmayabilirdi. Ukrayna yolcu uçağına ne olduğunu daha olayın ilk saatlerinde biliyorduk. Ancak diğer kurumlarımız bunu kabul etmediler ve biz onları bilgilendirdikten 48 saat sonra ne yapacaklarına karar verdiler" ifadelerini kullandı.

"Son olaylarda kandırılanlar rejim karşıtı gruplar değildi"

Ülkedeki gösterilerin Batılı ülkeler tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Hacızade, "İngiltere merkezli BBC’yi dost mu görmeliyiz yoksa düşman mı? Son olaylarda kandırılanlar rejim karşıtı gruplar değildi. Halkı ve gençleri kandırdılar. Bu nedenle düşmanı halka tanıtmak için daha çok çalışmalıyız ve hatta bu konuda üniversitelerde dersler verilmeli" dedi.

"ABD, İngiltere ve Suudiler tüm imkanları kullanarak ülkemize karşı faaliyetlerde bulunuyorlar"

Hacızade, İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan’ı İran’da kaos çıkartmak ve gösterileri kışkırtmakla suçlayarak bu ülkelerin İran karşıtı faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti. Hacızade, "ABD, İngiltere ve Suudiler ellerindeki tüm imkanları kullanarak ülkemize karşı faaliyetlerde bulunuyorlar. Obama ve Trump döneminde ABD ekonomimizi felç edecek ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. ABD bizim düşmanımız ama bazıları ABD ile sorunları çözmemiz gerektiğini söylüyor. Onlar bizim yok olmamızı isterken, düşman ile sorun çözülebilir mi?" şeklinde konuştu.

Mahsa Amini gösterileri sonrası yapılan referandum çağrıları ve meşruiyet tartışmalarına değinen Hacızade, "Biz bir kez referandum gerçekleştirdik ve halk İslam Cumhuriyetine oy verdi. Her yıl devrim kutlamalarında milyonlarca İranlı devrim yürüyüşlerine katılıyor. Bunun kendisi bir referandumdur" dedi.

Ne olmuştu

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 22 Kasım’da yayımladığı raporda, Amini’nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü belirtmişti.