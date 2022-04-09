İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi’nde kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları’nın Basra Körfezi’nde 220 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde 220 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu. İran’ın Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, gemide bulunan 11 yabancı uyruklu mürettebatın tutuklandığını belirtti. Kaçak yakıt taşıyan gemiye yönelik operasyonun Devrim Muhafızları tarafından yapıldığını ifade eden Kahramani, tespit edilen 220 bin litre kaçak yakıtın başarılı bir şekilde ülkeye getirildiğini söyledi.