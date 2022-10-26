İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Şah Çerağ’a yönelik saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz’da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen saldırı hakkında, “Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleşen saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yazılı açıklama yaptı. Reisi, “Şah Çerağ Türbesi’nde bir grup insanın şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullanarak, “İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha eklendi ve Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik gerçekleşen bu saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” dedi. Reisi, “Tecrübeler, İran’ın düşmanlarının, ulusun birleşik saflarında bir bölünme oluşturmayı başaramadıkları için şiddet ve terör yoluyla intikam aldıklarını gösteriyor. Bu kötülük kesinlikle cevapsız kalmayacak ve güvenlik ve kolluk kuvvetleri saldırıyı tasarlayan ve parmağı olan herkese bir ders verecek” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.