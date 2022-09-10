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İran, 757 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı gemiye el koydu
İran’da Basra Körfezi’nde 757 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulurken, 7 yabancı uyruklu mürettebat tutuklandı.
Asayiş 10.09.2022, 16:49
İran’da Basra Körfezi’nde 757 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulurken, 7 yabancı uyruklu mürettebat tutuklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada Basra Körfezi’nde 757 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurdu. Zirahi, “757 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye gerçekleştirilen operasyon ile el konuldu ve 7 yabancı uyruklu mürettebat ise tutuklanarak adli makamlara teslim edildi” dedi.
Zirahi, mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi ise vermedi.
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