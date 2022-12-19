İran, 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu

İran’ın, Basra Körfezi’nde el koyduğu 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemideki 12 mürettebat gözaltına alındı.

İran, Basra Körfezi açıklarında 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu. Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, Basra Körfezinde yer alan Keşm Adası açıklarında 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye Devrim Muhafızları Ordusu’nun düzenlediği operasyon sonucu el koyulduğunu ve gemideki 12 mürettebatın da gözaltına alındığını söyledi. Kahramani, geminin kime ait olduğu ve mürettebatın uyruklarına ilişkin ise bilgi paylaşmadı. Ürün Kaçakçılığıyla Mücadele Kanunu’nun 20’inci maddesi doğrultusunda, kaçakçılık yapan gemiye devlet yararına el konulduğunu belirten Kahramani, “Yasal prosedüre göre, söz konusu gemiden ele geçirilen akaryakıt, Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’ne teslim edilerek tekrar yasal dağıtım döngüsüne geri döndürülmüştür. Yargı, kolluk kuvvetlerinin iş birliği ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve İran milletinin çıkarlarını korumak için bir an bile tereddüt etmeyecektir” dedi.