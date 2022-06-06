Irak’tan tarihi eser kaçırmaya çalışan İngiliz jeologa 15 yıl hapis cezası

Bağdat Ceza Mahkemesi, İngiliz emekli jeolog James Fitton’a antika eseri Irak’tan çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi.

İngiliz emekli jeolog James Fitton, Mart ayında bavulunda antika eser bulundurduğunun tespit edilmesinin ardından Bağdat Havalimanında Irak polisi tarafından yakalanmıştı. Bağdat Ceza Mahkemesi’nde, Irak’ın güneyindeki bir sit alanından tarihi bir eseri alarak, ülke dışına çıkarmaya çalıştığı için yargılanan 66 yaşındaki İngiliz hakkında karar çıktı. Mahkeme, Fitton’a 15 yıl hapis cezası verildi. Fitton’un avukatı karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, müvekkilinin bu tür eserlerin tarihi olduğunu bilmediğini savundu. Fitton’un, herhangi bir suç kastı olmadığı gerekçesiyle karara itiraz edeceği bildirildi.

Öte yandan, İngiliz jeologun yanında bulunan Alman Volker Waldmann’ın da aynı gerekçesiyle suçlandığı kaydedildi.