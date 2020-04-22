Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98508
ALTIN
381.854
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.6575
EURO
7.6069

Irak’tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’TAN GELEN 250 TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE KARANTİNADA TUTULDUKLARI ESKİŞEHİR GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDUNDAN TAHLİYE EDİLDİ.

Irak’tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’TAN GELEN 250 TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE KARANTİNADA TUTULDUKLARI ESKİŞEHİR GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDUNDAN TAHLİYE EDİLDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:52
4 Okunma
Irak’tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen 250 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinada tutuldukları Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdundan tahliye edildi.

Eskişehir’e Irak’tan getirilen ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce karantinaya alınan 250 kişinin tahliye işlemi tamamlandı. KYK Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar, kontrollerin ve çıkış işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. Ayrıca 38 farklı kente gönderilen vatandaşların, evlerinde de 14 gün izole olacağı da bildirildi.

Aralarında iş insanı ve çalışanların da bulunduğu 250 Türk vatandaşı 8 Nisan Çarşamba günü uçakla Irak’tan Eskişehir’e getirilmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinaya alınmak üzere Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi’de tramvay İETT otobüsüne çarptı
Sultangazi’de tramvay İETT otobüsüne çarptı
Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı
Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim