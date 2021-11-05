Irak’taki seçim protestolarının bilançosu ağırlaşıyor: 1 ölü, 170 yaralı

Irak’ta genel seçimlerin sonuçlarına itiraz eden gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 170’e yükseldiği bildirildi.

Irak’ta genel seçimleri kaybeden Şii gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarının silahlı çatışmaya dönüşmesinin ardından bilanço ağırlaşıyor. Irak medyasında yer alan haberlerde, güvenlik güçleri Yeşil Bölge kapısı önünde protestocuların kurduğu çadırları ateşe vermesinin ardından iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Haberlerde, akşam saatlerinde Yeşil Bölge yakınlarındaki Asma Köprü yakınında meydana gelen silahlı çatışmada 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 30’u güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 45 kişinin daha yaralanması ile yaralı sayısının ise 170’e yükseldiği aktarıldı.

El-Kazımi güvenlik yetkilileriyle görüştü

Seçim sonuçlarına itirazların çatışmaya dönüşmesi ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi olayları görüşmek için Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak Ortak Operasyonları Komutanlığı ile bir toplantı düzenledi. El-Kazımi Bağdat’taki güvenlik yetkilileriyle Yeşil Bölge’ye giden Asma Köprü yakınlarındaki şiddet olaylarını görüştüğü aktarıldı.

Haşdi Şabi: “Siyasi çekişmelere adımızı karıştırmayın”

Şii Haşdi Şabi heyeti, ülkedeki siyasi çekişmelere adının karıştırılmamasını istedi. Şii Haşdi Şabi heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı siyasi tarafların siyasi çekişmelere adının karıştırılmaması girişimini reddettiğini belirtilerek, “Bağdat’taki barışçıl halk gösterilerinde meydana gelen şiddet olayları ve barışçıl göstericilere yapılan gereksiz saldırıları üzüntü ile izledik. Göstericileri barışçıl yöntemlerle protestolarını devam ettirmeye çağırırken, güvenlik güçlerini de şiddetten uzak durmaya ve bugün meydana gelen olayların sorumlularından hesap sorulmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

İran’a yakınlığı ile bilinen Şii Haşdi Şabi grupları çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu geçen Ekim ayında yapılan erken genel seçim sonuçlara hile katıldığı gerekçesiyle destekçilerini korunaklı Yeşil Bölge’nin girişi önünde toplanmaya çağırmıştı.