Irak’taki hastane yangınında can kaybı 92’ye yükseldi

Irak’ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükseldiği bildirildi. Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil dahil 13 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangının bilançosu artıyor. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye yükseldiği bildirildi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanacağını duyurmasından dakikalar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Nasıriye Soruşturma Mahkemesi, Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 13 isim hakkındaki tutuklama kararının Irak Ceza Kanunun 340. maddesi uyarınca çıkarıldığı aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında başkent Bağdat’ta 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan hastane yangınının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti.