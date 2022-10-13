Irak’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak Meclisi’nin cumhurbaşkanlığı oylamasına saatler kala başkent Bağdat’ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge’ye 9 adet Katyuşa füzesi düşmesi sonucu güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar saldırıda 5’ten fazla kişinin yaralandığını söylerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.