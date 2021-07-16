Irak’ta tüp taşıyan araçta patlama

Irak’ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Irak’ın Diyale iline bağlı Halis ilçesinin Şukak bölgesinde tüp taşıyan araçta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın aşırı hava sıcaklığı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, çevrede bulunan bazı araçlar da hasar gördü. Patlama soncu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.