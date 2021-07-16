banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

Irak’ta tüp taşıyan araçta patlama

Irak’ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Asayiş 16.07.2021, 16:12
Irak’ta tüp taşıyan araçta patlama
banner502

Irak’ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Irak’ın Diyale iline bağlı Halis ilçesinin Şukak bölgesinde tüp taşıyan araçta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın aşırı hava sıcaklığı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, çevrede bulunan bazı araçlar da hasar gördü. Patlama soncu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501