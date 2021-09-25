banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

Irak’ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ’lı öldürüldü

Irak’ta düzenlenen terör operasyonları kapsamında son 2 haftada terör örgütü DEAŞ’a mensup 17 militan öldürülerek, örgüte ait 18 barınak yok edildi.

Asayiş 25.09.2021, 21:02
Irak’ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ’lı öldürüldü

Irak’ta düzenlenen terör operasyonları kapsamında son 2 haftada terör örgütü DEAŞ’a mensup 17 militan öldürülerek, örgüte ait 18 barınak yok edildi.

Irak’ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-Ferici, son 2 haftada Kerkük kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’a mensup 17 militanının öldürüldüğünü açıkladı. El-Ferici, operasyonlar sonucu DEAŞ’a ait 18 barınağın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini de bildirdi.

El-Ferici, Irak savaş uçaklarının desteğiyle terörle mücadele timleri ile birlikte DEAŞ’a her gün pusu kurulduğunu ifade etti.

El-Ferici ayrıca, Kerkük’ün güvenliği ve istikrarının yanı sıra vatandaşlarına hizmet etmenin güvenlik güçleri için bir öncelik olduğunu söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0