Irak’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı

BASRA (İHA) – Irak’ın Basra kentinde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta 2 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ve karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Basra’da dün gece geç saatlerde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta köpeklerin hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpeğin çocuğa doğru ilerlediği, daha sonra bebeği ısırarak sürüklediği görüldü. Kısa süre sonra durumu fark eden ailesi sokağa çıkarak bebeği köpeklerden kurtardı. Bacağından ve karnından yaralanan bebek Basra Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölge halkı sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.