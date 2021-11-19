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Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısı sonrası Sadr Grubu’na bağlı el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshetti.

Asayiş 19.11.2021, 22:31 19.11.2021, 23:05
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısı sonrası Sadr Grubu’na bağlı el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshetti.

Irak’ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, yeni hükümete katılmak isteyen Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısında bulunmasının ardından Sadr Grubu’na bağlı el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshedildiğini bildirildi. Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iyi bir niyet göstergesi olarak el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshedilmesine karar verdiğini ifade ederek, söz konusu gruptan 48 saat içerisinde silahlarını Saraya el-Selam güçlerine teslim etmelerini istedi. Sadr, bu adımın bütün Iraklılara bir barış ve huzur mesajı olduğunu söyledi.

Sadr’ın kararı ardından Hizbullah Tugayları da Halk Savunma Tugaylarını feshettiğini duyurdu. Hizbullah Tugayları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, silahlı grupları feshetmesi çağrısı üzerine Halk Savunma Tugaylarının feshedildiğini aktarılarak, tüm faaliyetlerini durdurma ve ofislerini kapatmaya karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, feshedilen silahlı grubun Haşdi Şabi güçlerine ilhak edilmesine karar verildiği bildirildi.

Sadr Grubu yöneticilerinden Riyaz el-Mesud ise yaptığı açıklamada, seçimleri kaybeden siyasi tarafların sonuçlara protesto etmesi yeni hükümeti kurmayı engellemekle suçladı. Seçimleri kaybeden grupları çatısı altında toplayan “Şii koordinasyon Grubu”nun seçimlere itiraz etmelerini devamı halinde vatandaşların sokağa çıkacağını dile getirerek, bütün tarafları anayasa çerçevesinde sorunları çözmeye çağırdı.

Seçim sonuçları

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73 sandalye ile ilk sırada yer almış, Sünni lider ve eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile 2’inci ve eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 34 sandalye ile 3’üncü olmuştu.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 33 sandalye ile 4’üncü sırada gelirken, Haşdi Şabi gruplarını bünyesi altında toplayan Fetih Koalisyonu 17 sandalye ile 5’inci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Değişim Hareketi’nin yer aldığı Kürdistan İttifakı ise 16 sandalye elde ederek 6’ıncı sırada yer almıştı. Sünni politikacı Hamis Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye kazanarak 7’inci sırada seçimi tamamlamıştı. Bağımsız adayların 40 sandalye kazandığı sonuçlara göre, Sivil İmtidat Hareketi 9 sandalye ile 8’inci ve Kanun Doğuşu Listesi 6 sandalye ile 9’uncu sırada yer almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçimlerin galibi Sadr Grubu seçim sonuçlarını kabul ettiğini duyurmuş, Fetih Koalisyonu ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

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