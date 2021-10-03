Irak’ta polisi hedef alan intihar eylemcisinin kimliği tespit edildi

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde polis müdürlüğünü hedef alan intihar eylemcisinin kimliği tespit edilirken, Başbakan Mustafa el-Kazımi saldırıyı önleyen polisi ödüllendirdi.

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde polis müdürlüğünü hedef alan intihar eylemcisinin kimliği açıklandı. Irak basınının Iraklı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, bomba yüklü araçla polis müdürlüğü binasını patlatmayı planlayan ancak binaya yaklaşmadan önce güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın Ebu Mahmut kod adlı Şakir Abbud Ahmet olduğu ifade edildi. İntihar eylemcisinin 1988 doğumlu olduğu ve terör örgütü DEAŞ’ın Rutba bölge sorumlusu olduğu aktarıldı.

Bomba yüklü aracı fark etmesinin ardından saldırganı vurarak polis müdürlüğü binasına yaklaşmasını önleyen polis memuru, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından ödüllendirildi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı önleyen polis memuru Hamit Şuayip Abdullah’ın cesareti ve kahramanlığı nedeniyle daha yüksek bir rütbe ile para ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.