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Irak’ta PKK/YPG’li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK/YPG üyesi 1’i kadın toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 17.07.2022, 20:15
Irak’ta PKK/YPG’li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK/YPG üyesi 1’i kadın toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 1’i kadın toplam 5 terörist bulundukları araca düzenlenen İHA saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada, araçta bulunanların terör örgütü PKK/YPG mensupları olduğu belirtilerek, aracın Musul’un batısındaki Şam Girişi yakınlarında vurulduğu aktarıldı.

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