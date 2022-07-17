Irak’ta PKK/YPG’li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK/YPG üyesi 1’i kadın toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 1’i kadın toplam 5 terörist bulundukları araca düzenlenen İHA saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada, araçta bulunanların terör örgütü PKK/YPG mensupları olduğu belirtilerek, aracın Musul’un batısındaki Şam Girişi yakınlarında vurulduğu aktarıldı.