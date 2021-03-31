Irak’ta inşaattan düşerek ölen işçi Kocaeli’de toprağa verildi

Irak’ta çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Bayram Dursun’un cenazesi, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Bayram Dursun (35), yaklaşık 5 ay önce bir firmanın elemanı olarak Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Dursun, inşaatta çalıştığı sırada tuttuğu borunun yerinden çıkması sonucu 3’üncü kattan aşağıya düştü. Düşme sonrası yaralanan Dursun, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Dursun’un cenazesi Irak’tan memleketi Kocaeli’ne getirildi. Bayram Dursun’un cenazesi, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Dursun’un yakınları, düşme sonrası muayene eden doktorların kolunda sadece kırık olduğunu söylediği Dursun’un işçi barakasına getirildikten 2 saat sonra fenalaştığını, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada ise iç kanama sebebiyle yolda hayatını kaybettiğini iddia etti. Doktorların ihmali olduğunu ileri süren Dursun’un yakınları, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.