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Irak’ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü
IRAK’IN BASRA KENTİNDE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 25.07.2020, 18:13
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Irak’ın Basra kentinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu. Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından çıkarılan yaralı işçileri hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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