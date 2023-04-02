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Irak’ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta inşaat halindeki bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 8 işçi kurtarıldı.
Asayiş 02.04.2023, 14:15
Irak’ın başkenti Bağdat’ta inşaat halindeki bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 8 işçi kurtarıldı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta inşaat halinde bulunan bir alışveriş merkezinde çökme meydana geldi. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından 8 işçinin enkaz altında kaldığı kaydedildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, 8 işçiyi enkaz altından çıkararak hastaneye sevk etti. İlk belirlemelere göre, kolonlarda meydana gelen bir kazanın olayı tetiklediği ifade ediliyor. Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için olay yerine uzman bir ekip çağırıldı.