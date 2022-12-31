Irak’ta genç kıza saldırı: 16 kişi gözaltına alındı

Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen motosiklet yarışını izlemek isteyen genç kız, ondan fazla erkeğin saldırısına uğradı. Başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde dün düzenlenen motosiklet yarışını izlemek için giden genç kız, çevredeki ondan fazla erkeğin saldırısına uğradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, onlarca erkeğin genç kıza tekme atarak saldırdıkları görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Süleymaniye Polisi genç kıza saldıran 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Süleymaniye Polis Müdürlüğü Sözcüsü Serkavt Ahmet Celal bugün düzenlediği basın toplantısında, “Kentteki Hovani bölgesinde genç kıza saldıran 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler bıçak ve keskin aletler taşıyorlardı. Saldırıya uğrayan genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgimiz yok. Çünkü saldırıya maruz kalan kız şikayette bulunmadı ve edindiğimiz bilgilere göre kentin dışından gelmiş." dedi.