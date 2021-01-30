Irak’ta fırında patlama: 20’den fazla yaralı

Irak’ın güneyinde bulunan Divaniye kentindeki bir ekmek fırında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 20’den fazla kişi yaralandı.

Irak’ın güneyinde yer alan Divaniye kentine bağlı el-Hamza el-Şarki ilçesindeki bir ekmek fırınında gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bina çökerken, 20’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, patlamanın çevrede büyük bir yıkıma neden olduğu da aktarıldı.