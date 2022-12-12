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Irak’ta emniyet müdürlüğüne silahlı saldırı: 1 ölü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıda 1 polis öldü, 1 polis de yaralandı.
Asayiş 12.12.2022, 15:20
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıda 1 polis öldü, 1 polis de yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok kentindeki Emniyet Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Binaya girmeye çalışan saldırganın kapıdaki polislere ateş açması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.
Güvenlik mensupları tarafından öldürülen saldırganın Musul kentinden geldiği belirtildi. Saldırının terör bağlantısı ise araştırılıyor.