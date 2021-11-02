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Irak’ta El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası
Irak’ta terör örgütü El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası verildiği bildirildi.
Asayiş 02.11.2021, 22:37
Irak’ta terör örgütü El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası verildiği bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir güvenlik noktasına saldırı düzenleyen terör örgütü El-Kaide üyesi olan 8 terörist hakkında karar verildi. Zikar Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Terörle Mücadele Yasası 4. maddesi uyarınca 8 terörist idam cezasına çarpıtıldı.