Irak’ta Ekim 2019 protestolarının yıl dönümünde halk sokaklarda

Irak’ta eski Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasına yol açan Ekim 2019 gösterilerinin 2. yıl dönümünde yüzlerce kişi, protestoların sembolü olan Tahrir Meydanı’nda bir araya geldi.

Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayarak 25 Ekim’de şiddetlenip ülkenin diğer illerine sıçrayan protestoların 2. yıldönümü kapsamında başkent Bağdat’ta halk sokaklara döküldü. Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce kişi başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı. Aktivistlerin sosyal medyada “2 yıldır hala vatan istiyoruz” ve “Geri dönüyoruz, ekim devrimi muzaffer olacak” sloganıyla yaptıkları çağrı üzerine yüzlerce protestocu, yoğun güvenlik önlemleri altında protestoların sembolü olan Tahrir Meydanı’na geldi. Ellerinde Irak bayrakları sallayan göstericiler, protestolarda hayatını kaybedenlerin posterlerini de taşıyarak sloganlar attı.

Seçime 9 gün kaldı

Ülkede 10 Ekim’de yapılacak seçimlere sayılı günler kala güvenlik güçleri alarma geçti. Bağdat emniyet yetkilileri, Tahrir Meydanı’ndaki durumu incelemek için bölgeye gitti. Ekim 2019’da Bağdat’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle başlayan ve ardından ülkenin güneyine yayılan protestolarda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybederken, 17 binden fazla kişi yaralanmıştı. Artan protestolar ve baskı üzerine dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım 2019’da istifa etmek zorunda kalmıştı.