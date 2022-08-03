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Irak’ta DEAŞ’tan askerlere saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Irak’ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ’ın askeri noktaya düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Asayiş 03.08.2022, 09:03
Irak’ta DEAŞ’tan askerlere saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Irak’ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ’ın askeri noktaya düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Irak’ın Diyala ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Türkmenlerin yaşadığı Karatepe kasabasına bağlı Meşkul köyündeki askeri noktaya terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerin öldüğü ve 1 askerin de yaralandığı belirtildi. Teröristler, olay yerine sevk edilen takviye birliklerini de pusuya düşürdü. Hafif silahların kullanıldığı saldırıda 3 askerin öldüğü ve 3 askerin ise yaralandığı kaydedildi. Saldırının ardından kayıplara karışan örgüt üyelerini bulmak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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