Irak’ta DEAŞ’ın sözde Dicle Bölge Sorumlusu öldürüldü

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Dicle Bölge Sorumlusu Ebu İsam kod adlı terörist ile yardımcı Ebu Mahmut’un ülkenin kuzeyinde düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürüldüğünü bildirdi.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Dicle Bölge Sorumlusu Ebu İsam kod adlı terörist ile yardımcı Ebu Mahmut’un Musul’un güneyinde öldürüldüğü aktarıldı. Söz konusu 2 teröristin Musul güneyindeki Hadar yakınlarında düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda savaş uçaklarının teröristlerin içinde bulunduğu pikap tipi araca hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın Diyale vilayetinde düzenlediği ve 11 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası orduyu teyakkuzda olmaya çağırmıştı.