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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın Diyala ve Selahaddin şehirlerine düzenlediği 2 ayrı saldırıda toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Asayiş 25.07.2022, 11:43
Irak’ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın Diyala ve Selahaddin şehirlerine düzenlediği 2 ayrı saldırıda toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Irak’ın Selahaddin şehrine bağlı Samara ilçesinde yer alan 314. Tugay’a silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. DEAŞ terör örgütünün ayrıca Irak’ın Diyala şehrine bağlı El Selam bölgesinde yer alan El Seyit köyüne düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, DEAŞ terör örgütünün saldırısında otomatik silahların kullanıldığını belirtirken, saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

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