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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü
Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Asayiş 20.04.2022, 10:20
Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Karatepe kasabasına ait Keşkül köyündeki Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.
Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.