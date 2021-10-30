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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
Irak’ın Kerkük kentinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 peşmerge hayatını kaybetti.
Asayiş 30.10.2021, 23:43
Irak’ın Kerkük kentinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 peşmerge hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Teşkilatı kaynakları, terör örgütü DEAŞ’ın Kerkük kentinin kuzeyinde peşmergelere saldırdığını bildirdi. Kentin kuzeyinde yer alan Altın Köprü yakınlarındaki Zerge Zirav bölgesinde peşmergeleri hedef alan saldırıda 2 peşmergenin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Olayın ardından bölgeye takviye ekipleri gönderilirken, geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.