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Irak’ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.

Asayiş 20.07.2022, 12:33
Irak’ta DEAŞ polise saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın polise yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 7 polis yaralandı.

Irak’ın Diyala ile Selahaddin vilayetleri arasında yer alan el-Maliha köyü yakınlarındaki polis noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Keskin nişancı ve otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 6 polisin öldüğü, 7 polisin de yaralandığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı.

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