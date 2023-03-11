Irak’ta boya fabrikasında yangın

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan El-Mercan Boya Fabrikası’nda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın geniş alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, yangına 20’den fazla itfaiyenin müdahale ettiğini ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangının çevredeki depolara sıçramadan kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.