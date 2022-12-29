Irak’ta boş araziye İHA düştü

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki boş bir araziye İHA düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki boş bir araziye bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) düştü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Bahrka ilçesine bağlı bir göçmen kampının yakınlarında meydana gelen olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.