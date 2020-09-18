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Irak’ta Amerikan Enstitüsü’nde patlama

IRAK’IN GÜNEYİNDEKİ NECEF KENTİNDE AMERİKAN ENSTİTÜSÜ'NDE PATLAMA MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.

Asayiş 18.09.2020, 09:18
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Irak’ta Amerikan Enstitüsü’nde patlama

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Amerikan Enstitüsü’nde patlama meydana geldiği belirtildi.

Irak’ta Ocak ayından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar kapsamında Necef kentinde bulunan ve İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü bombalı saldırıya maruz kaldı. Kent merkezindeki el-Gadri bölgesinde yer alan Amerikan Enstitüsü’nün içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bina hasar görürken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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