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Irak’ta ABD’ye ait askeri üsse SİHA’lı saldırı girişimi
Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ABD kontrolündeki Ayn-el Esed Hava Üssü’ne yönelik SİHA’larla düzenlenen saldırının önlendiği bildirildi.
Asayiş 04.01.2022, 12:30
Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ABD kontrolündeki Ayn-el Esed Hava Üssü’ne yönelik SİHA’larla düzenlenen saldırının önlendiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Hava Üssü’ne 2 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, SİHA’ların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ve saldırının önlendiği ifade edildi.
Dün başkent Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD’nin Victoria Üssü’nü hedef alan 2 SİHA hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.