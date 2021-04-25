Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında can kayıpları yaşanması nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19 hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde çıkan yangının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, hastane müdürü ve bazı yetkililer görevden alındı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantında, el-Kazımi "Yangın ülkenin milli güvenliğine zarar veren bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktığı ifade edilerek iyileşmek için hastaneye gelen insanların yanarak hayatlarını kaybetmesi “Cinayet” olarak nitelendirildi. Hastanedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin kazaya yol açtığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi’den Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’yi görevden alması ve hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Ölü sayısı artıyor

Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyelerinden Ali Beyatlı ilk belirlemelere göre çıkan yangından ölenlerin sayısının 30 ila 45 kişi arası olduğunu belirtti. Irak hükümetinden can kayıpları sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Sivili Savunma Müdürlüğü kaynakları, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğünü aktardı.

Öte yandan, oksijen tüpünün patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta odasında yaşanan patlamanın ardından çıkan alev ve dumanın binaya yayıldığı, hastaların odadan çıkmaya çalıştığı görülüyor.